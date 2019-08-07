Джакарта, , 12:31 — REGNUM

Правительство Индонезии вновь обсудило план переноса столицы государства с острова Ява на Калимантан, сообщает Antaranews.

«Многие шаги были приняты агентством национального планирования и развития страны, министерством общественных работ в провинциях Центральный Калимантан, Восточный Калимантан и Южный Калимантан. Позже мы примем решение», — заявил президент Индонезии Джоко Видодо на специальном совещании, посвященном переносу столицы государства.

По словам главы государства, ряду учреждений поручено изучить претендентов на звание столицы Индонезии на основе ряда факторов, а именно риска возникновения стихийных бедствий, окружающей среды, экономического положения, демографии, обороны и безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-президент Индонезии Юсуф Калла призвал правительство серьезно подойти к вопросу о переносе столицы государства с острова Ява на Калимантан.

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