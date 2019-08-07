Киев, , 12:23 — REGNUM

Официальный Киев в настоящий момент привел в боеготовность резервные войска в Донбассе.

Об этом 7 августа заявил начальник Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает корреспондент ИА REGNUM

«Резервы ВСУ находятся в утвержденных местах в состоянии боевой готовности. В случае непрогнозируемой ситуации ВСУ готовы к соответствующему реагированию», — заверил Хомчак, комментируя вчерашний обстрел позиций ВСУ, в результате которого погибли четверо украинских солдат.

Он сообщил, что в районе Станицы Луганской (Луганщина) военнослужащим Вооруженных сил Украины не предоставляют доступ к разрушенному мосту для завершения процесса разминирования.

«Военнослужащие ВСУ продолжают разминировать участок в районе Станицы Луганской… Мы уже почти завершили разминирование нашего участка кроме участка разрушенного моста, куда пока еще нет доступа для наших военнослужащих», — доложил президенту Хомчак.

Как сообщало ИА REGNUM, с 21 июля в Донбассе по соглашению сторон был введен режим бессрочного перемирия. С начала перемирия, согласно официальной информации украинской стороны, погибло шесть солдат ВСУ, девять — получили ранения. 7 августа в районе Павлополя (мариупольское направление) в результате обстрелов погибли четверо украинских бойцов.

«Досадный случай у нас был вчера, когда погибли четверо наших военнослужащих… Это был выстрел из гранатомета, к которому была прикручена мина миномета калибра 82 мм. Она попала прямо в окоп, где военнослужащие ВСУ проводили инженерное оборудование своих позиций… Военнослужащие были готовы дать ответ, но, по нашей развединформации, после обстрела противник покинул свою позицию», — рассказал подробности инцидента Хомчак.