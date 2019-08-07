Киев, , 12:22 — REGNUM

Срочная встреча в «нормандском формате» необходима в связи с обстановкой в Донбассе. Президент Украины Владимир Зеленский намерен договориться о ней с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель, об этом он заявил 7 августа во время брифинга.

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Зеленский отметил, что уже провел телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, а далее побеседует с Макроном. В этот же день украинский лидер хочет поговорить с немецким канцлером о подготовке четырехсторонней встречи по Донбассу.

«Также хочу связаться сегодня с Меркель и договориться о срочной встрече», — заявил Зеленский, выступление которого транслировал телеканал «112 Украина».

Как сообщало ИА REGNUM, Зеленский рассказал о продолжительной беседе с Путиным, в ходе которой лидеры обсудили обсудили гибель военнослужащих ВСУ возле Павлополя и ситуацию с разминированием моста в районе Станицы Луганской.

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