Ташкент, , 12:19 — REGNUM

Представители академии вооруженных сил Узбекистана и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) подписали план действий по двустороннему сотрудничеству. Об этом сообщили в министерстве обороны Узбекистана.

6 августа заместитель министра обороны республики Азизбека Икрамова встретился с представителем ОБСЕ в Узбекистане Джоном Макгрегором. «Этот двухлетний проект в основном ориентирован на военное образование», — сказал Макгрегор.

Напомним, в феврале президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял главу центрального командования Вооруженных сил США генерала Джозефа Вотела. Стороны договорились расширить военное сотрудничество.

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