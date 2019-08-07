Киев, , 12:17 — REGNUM

Сегодня, 7 августа, президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора попросил главу российского государства Путина повлиять на «ту сторону» конфликта в Донбассе.

Об этом Зеленский сообщил на брифинге, передает корреспондент ИА REGNUM

«Нам нужно срочно, в ближайшее время встретиться лидерами «нормандской четверки», посмотреть друг другу в глаза и прекратить эту войну. Я сегодня с утра разговаривал с президентом России Владимиром Путины по этому поводу. Срочно ему позвонил, сказал: «Это не приближает нас к миру. Я очень вас прошу повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убийства наших людей», — сказал Зеленский.

Кроме того, глава украинского государства обсудил с президентом России вопросы строительства моста в Станице Луганской и возврата украинских пленных.

«Да, мы продолжаем разминирование, нам нужно сократить с той стороны сроки строительства моста в Станице Луганской. Еще несколько вопросов, которые я поднял — возврат наших пленных… У нас был долгий разговор… Я говорю: «Наших людей убивают». Мне говорят, что там есть какие-то случаи, когда наши люди стреляют по гражданским»», — рассказал Зеленский.

Украинский президент заявил, что все говорят о том, что хотят мира в Донбассе — но кроме слов «мы должны двигаться очень быстрыми шагами».

Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа Зеленский осудил обстрел украинских позиций в Донбассе в районе Павлополя, в результате чего погибло четыре солдата ВСУ. Глава украинского государства призвал лидеров стран-участниц «нормандского формата» собраться как можно быстрее, отметив, что инцидент «направлен на подрыв не только этого перемирия, но и переговорного процесса в целом».