Киев, , 12:13 — REGNUM

Вечером во вторник, 6 августа, в эфире украинского телеканала NewsOne заместитель министра «по вопросам временно оккупированных территорий» Георгий Тука заявил, что для преодоления кризиса «глобальное сообщество должно построить новый мировой порядок».

Глобальный кризис заключается в «постоянном пренебрежении достигнутыми договоренностями различными государствами», сложившиеся после 1945 года механизмы международного взаимодействия «устарели», мировая система безопасности разрушена, сказал чиновник.

Речь Туки не была абстрактным геополитическим рассуждением — он говорил и об Украине, и о донбасской проблеме; для решения этой проблемы, по мысли чиновника, необходимо решить вопрос глобально, остальное не поможет.

Интересно, что о кризисе и беспорядке говорит представитель группировки, пять лет назад пришедшей к власти в результате государственного переворота.

Что о кризисе и беспорядке говорит представитель новой украинской власти, развязавшей гражданскую войну против собственных (бывших) сограждан.

Что о «постоянном пренебрежении достигнутыми договоренностями различными государствами» говорит представитель власти, которая не выполняет и не собирается выполнять подписанные ею Минские соглашения.

Какого порядка, каких механизмов, каких договоренностей может «не хватать» тому, кто ради получения и монетизации власти легко переступил через прошлые порядки, механизмы и договоренности ‑ и продолжает это делать?

Каким может быть «порядок», если одним из основных правил в нем является возможность нарушить любое правило?

Это должен быть такой «порядок», где вместо законов и правил есть одна высшая апелляционная инстанция, один самый главный демократ, к которому можно обратиться за поддержкой.

Такой «порядок», при котором договариваться нужно не с согражданами, не с соседями и не с Организацией объединенных наций, а с одним самым главным «миропорядчиком».

Такой «порядок», при котором действующие договоренности «можно» не соблюдать с того момента, как их сочли «неправильными» и непрогрессивными.

Такой «порядок», при котором точкой отсчета для истинности пути служит мнение одного самого главного, с которым рассчитывают договориться.

Свергающие существующий порядок во имя собственной власти и монетизации этой власти довольно часто заканчивают именно такой логикой.