Киев, , 12:09 — REGNUM

Президент Украины Владимир Зеленский провел сегодня, 7 августа, «длинный» телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в рамках которого стороны обсудили гибель военнослужащих ВСУ возле Павлополя и ситуацию с разминированием моста в районе Станицы Луганской.

Об этом сам Зеленский сообщил журналистам на брифинге, передает корреспондент ИА REGNUM

«Сегодня утром я разговаривал с президентом России Путиным по этому поводу. Сказал ему, что это (гибель солдат ВСУ после обстрелов во время формального перемирия) нас не приближает к миру… Я очень прошу повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убийство наших людей. Второй вопрос, который я поднял, — что мы продолжаем разминирование и нам нужно сократить с той стороны сроки строительства моста», — сказал Зеленский.

Напомним, что военнослужащие ВСУ продолжают разминировать участок в районе Станицы Луганской.

«Мы уже почти завершили разминирование нашего участка кроме участка разрушенного моста, куда пока еще нет доступа для наших военнослужащих… Резервы ВСУ находятся в утвержденных местах в состоянии боевой готовности. В случае непрогнозированной ситуации ВСУ готовы к соответствующему реагированию», — рассказал, в свою очередь, начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак.

ИА REGNUMнапоминает, что 4 августа в украинской стороне Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) объяснили, заявили, что процесс ремонта моста в Станице Луганской до сих пор не начался, поскольку у украинской строны «нет гарантий безопасности». 6 августа в районе Павлополя (Мариупольское направление) в результате обстрелов погибло четверо украинских военных.