Иерусалим, , 12:14 — REGNUM

Власти Израиля озвучили планы по строительству 2 тыс. 304 домов на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан, об этом 7 августа сообщает издание Yedioth Ahronoth.

Планы были утверждены Высшим комитетом по планированию гражданской администрации Израиля, органом, отвечающим за строительство поселений.

Ряд организаций осудили указанное постановление как подрывающее решение о создании двух государств — Палестины и Израиля.

«Разрешения на строительство тысяч домов для израильских поселенцев и незначительное количество разрешений для палестинцев отражает суть дискриминационной политики государства» , — говорится в заявлении неправительственной организации Peace Now.

Напомним, в настоящее время на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан проживает примерно 650 тыс. израильских поселенцев в более чем 100 поселениях. Палестина считает данные территории своими, что и порождает напряженность между двумя государствами.

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