Москва, , 12:04 — REGNUM

Редакция ИА REGNUMполучила ответ МИД России на свой запрос о практике применения законодательства РФ о соотечественниках к проблемам адыгов (черкесов).

Документ

В связи с Вашим обращением сообщаем, что по смыслу ст.1 Федерального закона «О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом» этнические адыги (черкесы), проживающие в Сирийской Арабской Республике, могут рассматриваться как соотечественники. Здесь важным является наличие у них свободного выбора в пользу духовной, культурной и правовой связи с Россией. При этом признание своей принадлежности к российским соотечественникам является актом их самоидентификации, подкрепленным общественной либо профессиональной деятельностью по сохранению русского языка, родных языков народов Российской Федерации, развитию российской культуры за рубежом, укреплению дружественных отношений государств проживания соотечественников с Российской Федерацией, поддержке общественных объединений соотечественников и защите прав соотечественников либо иными свидетельствами свободного выбора данных лиц в пользу духовной и культурной связи с Российской Федерацией.

Несмотря на сложную общественно-политическую обстановку, наши соотечественники в САР при поддержке Посольства в Дамаске осуществляют деятельность по поддержке русского языка и продвижению российской культуры. Эта работа носит инклюзивный характер, в ней участвуют все желающие лица, относящие себя к российским соотечественникам вне зависимости от их национальности и гражданской принадлежности. Этнические адыги (черкесы) также могли бы вносить вклад в жизнь российской диаспоры. В текущем году планируется проведение общестрановой и молодежной конференций российских соотечественников в Сирии, в рамках которых планируется рассмотреть вопросы консолидации диаспоры и формирования соответствующих координационных структур.

В Российской Федерации действует Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом (далее — Госпрограмма), одной из основных целей которой является содействие социально-экономическому развитию регионов.

Для реализации данной цели субъектами Российской Федерации разрабатываются региональные программы переселения, в рамках которых организуется работа с участниками Госпрограммы и членами их семей, решаются вопросы трудоустройства и временного жилищного обустройства соотечественников. Субъект Российской Федерации самостоятельно определяет свои ресурсные возможности в решении данных вопросов, а также устанавливает критерии (основания) несоответствия соотечественника требованиям программы, сроки рассмотрения обращений. Каждая разрабатываемая субъектами Российской Федерации программа составляется с учетом потребностей того или иного региона и может отличаться одна от другой по критериям отбора (имеются в виду ограничения по наличию вакансий, трудового стажа, соответствующего образования, состоянию здоровья и т.д.). В соответствии с возможностями того или иного региона каждая программа определяет свои критерии предоставления жилья. В них также обращается особое внимание на трудоспособный возраст.

Принять участие в Госпрограмме вправе российские соотечественники, проживающие за рубежом, и члены их семей. Решение об участии в Госпрограмме принимается соотечественником добровольно на основе осознанного выбора им места проживания на территории Российской Федерации, с учётом особенностей региональных программ переселения.

Соотечественники, имеющие разрешение на временное проживание или вид на жительство в Российской Федерации либо прибывшие на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке, признанные беженцами или получившие временное убежище на территории Российской Федерации, также вправе обратиться с заявлением об участии в Госпрограмме в территориальный орган МВД России по субъекту Российской Федерации, реализующему Госпрограмму.

Решение о выдаче либо об отказе в выдаче свидетельства участника Госпрограммы принимается территориальным органом МВД России с учётом решения уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ответственного за реализацию региональной программы переселения.

В соответствии с положениями Госпрограммы участник Госпрограммы и члены его семьи при переселении на постоянное место жительства в Российскую Федерацию имеют право: осуществлять трудовую деятельность в качестве наемного работника, получать профессиональное образование, дополнительное профессиональное образование, заниматься инвестиционной и предпринимательской деятельностью, заниматься сельскохозяйственной деятельностью и агропромышленным производством, вести личное подсобное хозяйство, заниматься иной не запрещенной законодательством Российской Федерации деятельностью.

Постановлением правительства Карачаево-Черкесской Республики от 24 января 2019 года № 28 утверждена государственная программа «Содействие занятости населения Карачаево-Черкесской Республики», в рамках которой реализуется подпрограмма 5 «Оказание содействия добровольному переселению в Карачаево-Черкесскую Республику соотечественников, проживающих за рубежом». Исходим из того, что адыги (черкесы), проживающие в САР, при наличии желания могут воспользоваться указанными Госпрограммой и подпрограммой для переезда на жительство в Россию.

Кроме того, сообщаем, что вопросы приема в гражданство Российской Федерации лиц, проживающих на ее территории, равно как и реализация Указа Президента Российской Федерации от 29 апреля 2019 года № 187 относятся к компетенции МВД России.

7 августа 2019 года