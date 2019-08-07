7 августа 2019 | Время чтения 2 мин

Объективно мыслящие собеседники автора этих строк из числа японских политиков и политологов прямо заявляют, что с тех пор, как в Москве заговорили о своей озабоченности военным использованием Курил не только Японией, но и главным потенциальным военным противником – США, с надеждами на «возвращение» даже обещанных Хрущевым островов можно распрощаться.

Анатолий Кошкин, , 12:01 — REGNUM

ИА REGNUM информирует о том, что премьер-министр Японии Абэ Синдзо во время встречи с главой Пентагона Марком Эспером подчеркнул прочность военного альянса Токио и Вашингтона. «Союзнические узы Японии и Америки крепки как никогда раньше», — заявил Абэ, добавив, что Япония и дальше будет «укреплять сдерживающую мощь японо-американского альянса».

Флаг Японии

Эти слова являются как бы ответом тем наивным людям, которые, подобно не шибко грамотному в геополитике и военной стратегии незабвенному Никите Хрущеву, допускают «мысль» о том, что возможно использовать сдачу русских Курил Японии в расчете на то, что последняя-де «в знак благодарности» ослабит свой военный блок с сюзереном — США. Эти наивные люди полагают возможным довериться клятвенным заверениям Абэ о том, что лично он «не допустит» использования Курильских островов в случае их гипотетической сдачи Японии для размещения на них американских баз и военных объектов. Правда, при этом Абэ честно признает, что гарантий дать не может, ибо японо-американский «договор безопасности» предусматривает право США использовать для военных нужд любую японскую территорию.

Отрадно, что и в Москве понимают как недолговечность во главе страны самого Абэ, так и его обещаний. К тому же в японских СМИ признают, что отказ Токио в размещении войск и оружия США на Курилах позволит Вашингтону пересмотреть свои обязательства «защищать острова Сэнкаку (Дяоюйдао) от захвата претендующих на них китайцев».

Все это хорошо понятно и Верховному главнокомандующему Вооруженными силами РФ президенту страны Владимиру Путину, который не так давно говорил, что беспокойство России «известно японским друзьям и партнерам». Напомнил президент «японским друзьям и партнерам» и о том, что ответы Токио на сформулированные Москвой вопросы до сих пор не даны. Главным образом это относится к заявлению США, имеющих свои военные базы в Японии, о фактическом выходе из Договора по ракетам средней и меньшей дальности. А также о том, что США строят в Японии военные объекты, не обращая внимания на мнение местных жителей и властей. И подчеркнул, что «суверенное право нашей страны — подумать о своей безопасности и сделать вывод о том, что меняется в этой связи или может измениться в этой связи в регионе с точки зрения обеспечения безопасности РФ». Выразив при этом надежду на уважительное отношение японской стороны к обеспокоенности Москвы.

Объективно мыслящие собеседники автора этих строк из числа японских политиков и политологов прямо заявляют, что с тех пор, как в Москве заговорили о своей озабоченности военным использованием Курил не только Японией, но и главным потенциальным военным противником — США, с надеждами на «возвращение» даже обещанных Хрущевым островов можно распрощаться.