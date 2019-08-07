Киев, , 11:56 — REGNUM

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ратификации соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Израилем, сообщила 7 августа официальная парламентская газета «Голос Украины».

Соглашение вступит в силу через 60 дней после ратификации парламентами Украины и Израиля.

Как сообщало ИА REGNUM, 18−19 августа Украину планирует посетить премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Если это произойдёт, Нетаньяху станет первым представителем иностранного государства, который совершит официальный визит на Украину после президентских и парламентских выборов.

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