Киев, , 11:54 — REGNUM

С 21 июля — дня начала бессрочного перемирия в Донбассе — погибло в общей сложности шесть солдат Вооруженных сил Украины. Об этом сегодня, 7 августа, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает корреспондент ИА REGNUM

«Всего с начала объявления перемирия, с 21 июля, в ВСУ в районе выполнения задач операции Объединенных сил (ООС) погибло шесть военнослужащих ВСУ, также ранено девять военнослужащих», — сказал Хомчак.

По его словам, с начала перемирия противник резко снизил интенсивность обстрелов украинских позиций. Хомчак отметил, что по состоянию на сегодня, 7 августа, ни одного обстрела в зоне ООС не зафиксировано.

«В основном обстрелы носят неприцельный характер. Другая сторона также снизила количество обстрелов, но есть единичные случаи, в основном это касается района Павлополя, Светлодарска, где обстрелы иногда носят характер прицельных. Такой досадный случай у нас был вчера, когда погибло четверо наших военнослужащих… Это был выстрел из гранатомета, к которому была прикручена мина миномета калибра 82 мм. Она попала прямо в окоп, где военнослужащие ВСУ проводили инженерное оборудование своих позиций… Военнослужащие были готовы дать ответ, но по нашей развединформации, после обстрела противник покинул свою позицию», — сказал Хомчак.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно официальной информации украинской стороны, 6 августа в районе Павлополя (Мариупольское направление) погибло четверо украинских военных. Сообщалось, что в районе села Богдановка украинские солдат подверглись обстрелам из БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Напомним, с 21 июля в Донбассе по соглашению сторон введен режим бессрочного перемирия.