Джакарта, , 11:50 — REGNUM

Правительство Индонезии проведет региональную конференцию по вопросам гуманитарной помощи, в которой примут участие неправительственные организации (НПО) и государственные учреждения, занимающиеся этим вопросом из 18 стран, сообщает Antranews.

Конференция пройдет в Джакарте 8−9 августа 2019 года. Темой мероприятия станет: «Повышение потенциала гуманитарных действий в Юго-Восточной Азии».

Ожидается, что в конференции примут участие представители 10 стран — членов Ассоциации государств Юго-восточной Азии (АСЕАН), а также Японии, Южной Кореи, Китая, Папуа-Новой Гвинеи, Восточного Тимора, Индии, Австралии и Новой Зеландии.

Правительство Индонезии впервые инициировало региональную конференцию, нацеленную на содействие наращиванию потенциала в области оказания гуманитарной помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава департамента по многостороннему сотрудничеству МИД Индонезии Фебриан Альфьянто Раддярд заявил, что роль Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев не очень заметна.

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