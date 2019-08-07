Киев, , 11:49 — REGNUM

Президент Украины Владимир Зеленский позвонил президенту России Владимиру Путину. Об этом украинский лидер заявил 7 августа во время брифинга.

Владимир Зеленский President.gov.ua

Поводом для разговора стала гибель 6 августа четырёх боевиков ВСУ.

«Срочно ему позвонил, сказал, что это не приближает нас к миру, я очень вас прошу повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убийства наших людей», — рассказал Зеленский.

Он также отметил, что разговор был долгим.

«Я говорю, что наших людей убивают, а мне говорит, что там есть какие-то детали, где наши люди стреляют по гражданским», — добавил президент Украины.

Лидеры двух стран обсудили вопрос разминирования территории в районе населённого пункта Станица Луганская, а также вопрос возвращения украинских силовиков, взятых в плен защитниками Донбасса.

Зеленский рассказал, что намерен позвонить президенту Франции Эммануэлю Макрону во время своего визита в Турцию, а позже — канцлеру Германии Ангеле Меркель.

Как сообщало ИА REGNUM, после новости о гибели четырёх украинских силовиков, Зеленский обратился к лидерам стран Нормандской четвёрки с призывом встретиться для продолжения переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе.

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