Псков, , 11:45 — REGNUM

На международном этапе конкурса по полевой выучке среди десантных подразделений «Десантный взвод», который проходит в рамках Армейских международных игр в Псковской области, состоялся второй этап соревнований — индивидуальные гонки на боевых машинах десанта со стрельбой, преодолением препятствий, а также биатлон. Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, все участники гонки соревновались на российских боевых машинах десанта БМД-2, за исключением команды Китая.

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Китайские десантники соревновались на технике, привезённой для соревнований из своей страны — модернизированных боевых машинах десанта ZLC-2000. Команда Алжира выбрала для гонки российские БМП-2, команда Венесуэлы — БТР-80.

Командам из Белоруссии и Ирана не позволила претендовать на призовые места неудачная стрельба на огневых рубежах, только один экипаж из Белоруссии поразил все цели и показал высокую скорость хода на дистанции.

Команды из Алжира, Китая и Казахстана подвела техника, пришлось использовать резервные боевые машины.

При этом три российских экипажа показали и отличную стрельбу на огневом рубеже, и преодоление препятствий на дистанции, а также высокую скорость в гонке: они заняли все призовые места в индивидуальном зачете.

В командном зачете первое место у команды Российской Федерации, второе — у десантников из Белоруссии, третье — у команды Ирана. Судьи соревнований особо отметили команду Венесуэлы, которая в упорной борьбе сумела опередить сильные команды из Казахстана и Китая и выйти на четвёртое место.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, соревнования проводятся в четыре этапа. Старт следующего — гонки преследования на боевых машинах десанта — состоится 8 августа. Весь конкурс «Десантный взвод» продлится до 17 августа.

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