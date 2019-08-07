Мосул, Ирак, , 11:46 — REGNUM

Один из лидеров шиитских ополченцев «Хашд аш-Шааби» Фалих Фаяд заявил, что группировка будет осуществлять обеспечение безопасности в иракской провинции Ниневия совместно с вооруженными силами страны, об этом 7 августа сообщает Kurdsitan24.

Заявление было сделано после того, как шиитские ополченцы перекрыли магистраль Эрбиль-Мосул в ответ на приказ покинуть регион, чтобы быть замененными военными Ирака.

Также политик подчеркнул, что шиитские ополченцы будут обеспечивать безопасность в одном из крупнейших городов Мосуле.

Таким образом, акции протеста увенчались успехом и шиитская милиция будет продолжать сохранять свое военное влияние в провинции Ниневия.

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