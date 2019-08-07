Улан-Удэ, , 11:33 — REGNUM

За кресло мэры столицы Бурятии Улан-Удэ будет бороться шесть кандидатов. Окончательный список кандидатов определился после отказа в регистрации экс-полпреду правительства Бурятии в Москве Мункожапу Бадмаеву.

Часть собранных им подписей Избирком признал недействительными — при допустимых 10% таковых у политика оказалось 18%. Ранее с такой же мотивировкой в регистрации было отказано бывшему Евгению Меньшикову.

Ещё трое кандидатов — журналистка Евгения Балтатарова, общественник Алексей Карнаухов и пенсионер Николай Красиков не смогли собрать положенное число подписей.

Таким образом, за должность мэра будут бороться шоумен и телеведущий Батодалай Багдаев от КПСС, представляющий «Справедливую Россию» Геннадий Бадмаев, сенатор и лидер реготделения КПРФ Вячеслав Мархаев, Алексей Хандархаев от «Гражданской платформы», либерал-демократ Николай Чимитов. Единственным самовыдвиженцем среди кандидатов стал исполняющий обязанности главы администрации город Игорь Шутенков. Последнего поддерживает «Единая Россия».

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