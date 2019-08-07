Тбилиси, , 11:29 — REGNUM

В министерстве иностранных дел Грузии восприняли встречу глав России и Абхазии Владимира Путина и Рауля Хаджимбы как действия, направленные против «грузинской государственности, суверенитета и территориальной целостности». Об этом 7 августа сообщили во внешнеполитическом ведомстве Грузии.

Кроме того, в МИД Грузии от имени «международного сообщества» заявили, что политики «территориальной целостности» и «непризнания Абхазии и Южной Осетии» придерживаются не только различные страны, но и международные организации.

«Международное сообщество решительно поддерживает суверенитет, территориальную целостность и политику непризнания Абхазии и Цхинвальского региона», — считают в Тбилиси.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа президент России Владимир Путин встретился с главой Абхазии Раулем Хаджимбой. В рамках разговора стороны обсудили предстоящие выборы главы республики, а также ряд политических и экономических вопросов.

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