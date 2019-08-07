Канберра, , 11:23 — REGNUM

НАТО и Австралия подписали соглашение об индивидуальной программе партнерства и сотрудничества. Об этом австралийский министр обороны Линда Рейнолдс написала 7 августа в Twitter.

Документ подтверждает приверженность Австралии принципам надежного партнерства и расширению взаимодействия с Североатлантическим альянсом, пояснила Рейнолдс, подписавшая соглашение. Вторую подпись поставил генсек альянса Йенс Столтенберг, прибывший в Австралию с двухдневным визитом.

Напомним, Австралия с 1989 года находится в статусе «Основного союзника вне НАТО» для США. Статус определяет приоритетность развития отношений США с такими странами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Столтенберг заявил о подрыве мирового порядка из-за усиления конкуренции «великих держав», таких как Россия и Китай. Одним из проявлений этого процесса он назвал вхождение Крыма в состав РФ.

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