Улан-Удэ, , 11:15 — REGNUM

15 августа на полигоне «Мунх Хэт» в Монголии стартуют международные военные учения «Селенга-2019». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Восточного военного округа, к манёврам подготовились военнослужащие общевойсковой армии, дислоцированной в Бурятии.

Воинские эшелоны с вооружением и военной техникой отправятся к месту проведения учений уже на этой неделе.

«В ходе практических действий военнослужащие стран-участниц отработают задачи по совместному уничтожению условных незаконных вооруженных формирований, защите населенного пункта в приграничном районе», — сообщили в ВВО.

В учениях примут участие более тысячи военнослужащих России и Монголии. В их числе — мотострелковые и танковые подразделения, минометная батарея, реактивные системы залпового огня «Град», самоходная артиллерия и другие.

Как сообщало ИА REGNUM, в эти дни в Монголии проходит «Конный марафон» в рамках Армейских международных игр 2019. Россию в конкурсе представляют горная бригада ЦВО, дислоцированная в столице Тувы.

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