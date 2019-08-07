Нур-Султан, , 11:08 — REGNUM

Армейские международные игры (АрМИ) стали новым форматом военной дипломатии между военнослужащими различных стран. Об этом 7 августа заявила министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев на открытии АрМИ-2019 на 40-й базе «Отар» в Джамбульской области, сообщили в оборонном ведомстве республики.

Министр выразил гордость за то, что Казахстан вносит посильный вклад в укрепление боевого братства армий различных государств. Ермекбаев отметил, что АрМИ за пять лет стали масштабными и значимыми международными соревнованиями.

Глава оборонного ведомства добавил, что армейские игры направлены на укрепление дружбы, поэтому воины всего мира должными принять участие в учебных мероприятиях.

Отметим, в рамках АрМИ-2019 в Казахстане пройдет три конкурса: состязания минометчиков «Мастера артиллерийского огня», расчетов беспилотных летательных аппаратов «Соколиная охота» и связистов «Уверенный прием».

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