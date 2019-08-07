Анатолий Кошкин, 7 августа 2019, 11:21 — REGNUM
Из Токио пришло сообщение о том, что правительство Японии отвергло протест российской стороны по поводу неприемлемой реакции Токио на рабочую поездку председателя правительства РФ Дмитрия Медведева на остров Итуруп, входящий в состав Сахалинской области России.
Зафиксируем для истории не в изложении, а в оригинале эту, на наш взгляд, рубежную точку в навязанной Токио Москве «тяжбе» по поводу государственной принадлежности южной части Курильской гряды ноту:
«Сообщение МИД РФ для СМИ
6 августа Посол Японии в России Т. Кодзуки был приглашен в МИД России.
Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации И. В. Моргулов обратил внимание Посла на неприемлемость «протестов» Токио в связи с действиями Российской Федерации на своей суверенной территории, каковой на законных основаниях по итогам Второй мировой войны являются южные Курильские острова. С российской стороны было акцентировано, что комментарии официального Токио по поводу посещений этого района Сахалинской области представителями российского руководства, а также проведения там различных мероприятий, в том числе социально-экономической и оборонной направленности, граничат с попыткой вмешательства во внутренние дела России.
Одновременно Т. Кодзуки была вручена нота с выражением решительного протеста в связи с фактами нарушений на южных Курилах, допущенных японскими участниками безвизовых обменов с островами. Японской стороне было указано на необходимость добросовестного подхода к формированию безвизовых групп.
Т. Кодзуки обещал сообщить о сделанном ему представлении в Токио».
Переданная правительству Японии официальная нота составлена безупречно и реально отражает ситуацию, сложившуюся в результате поездки председателя правительства РФ Д. Медведева на Курилы. Как известно, немало нареканий было и по поводу использования безвизовых поездок на Курильские острова не только их бывших жителей, но и не имеющих отношения к посещению могил японских политиков и чиновников, для пропаганды претензий Токио на «северные территории». Включая безрассудные высказывания официального лица, депутата японского парламента фактически с призывами «вернуть северные территории войной».
Весьма уместно упоминание о том, что избранная японской дипломатией линия на протесты по поводу «различных мероприятий, в том числе социально-экономической и оборонной направленности, граничит с попыткой вмешательства во внутренние дела России». Скажем больше, уже не граничит с попыткой, а напрямую осуществляет такое вмешательство путем немыслимого для государств, состоящих в дипломатических отношениях, «запрета» российским властям посещать входящие по Конституции в состав суверенного государства РФ территории и проведения законных мероприятий по их обороне. К тому же японское правительство прямо и открыто заявляет о «непризнании суверенитета России» на части ее территории. И еще обижается, когда об этом с дипломатической корректностью напоминает МИД РФ.
В связи с этим, видимо, есть необходимость напомнить японским политикам один из пунктов Советско-японской совместной декларации 1956 года, которую премьер-министр Японии Абэ Синдзо в последнее время предлагает «взять за основу» дальнейших переговоров о двустороннем мирном договоре. А именно:
Однако, похоже, японская сторона акцентирует внимание лишь на одной выгодной ей статье Совместной декларации по поводу навязанного Никитой Хрущевым и давно устаревшего положения о возможности передачи Японии островов Малой Курильской гряды — острова Шикотан и островной гряды Плоские (по-японски Хабомаи) после подписания и ратификации мирного договора.
И когда российский МИД обращает внимание на такое фактическое вмешательство, официальный представитель правительства Японии Суга Ёсихидэ делает безапелляционное заявление:
Да еще при этом призывает вести переговоры в «тихой, спокойной обстановке». Как будто это не Токио, а Москва нагнетает обстановку, используя как повод рутинную поездку одного из российских руководителей в Сахалинскую область.
Хотелось бы надеяться, что вопрос о нарушении Японией положений основополагающего и регулирующего отношения двух стран документа 1956 года, а также общепринятых норм дипломатических сношений будет поднят российской стороной и на предстоящей очередной встрече глав двух стран в сентябре во Владивостоке.