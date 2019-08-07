Куала-Лумпур, 7 августа 2019, 11:09 — REGNUM
Власти Малайзии призвали Индию и Пакистан сесть за стол переговоров, чтобы уменьшить напряженность, возникшую из-за ситуации в штате Джамму и Кашмир. Об этом, как передает Anadolu Ajansi, говорится в заявлении министерства иностранных дел страны.
Также в заявлении малазийского МИД подчеркивается, что соседи должны возобновить диалог и переговоры, чтобы попытаться нащупать почву для будущей дружбы.
Как передавало ИА REGNUM, ранее власти Индии приняли решение лишить штат Джамму и Кашмир особого статуса, что вызвало бурю возмущения со стороны Пакистана, поддерживающего регион, который тяготеет к Исламабаду.
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