Куала-Лумпур, , 11:09 — REGNUM

Власти Малайзии призвали Индию и Пакистан сесть за стол переговоров, чтобы уменьшить напряженность, возникшую из-за ситуации в штате Джамму и Кашмир. Об этом, как передает Anadolu Ajansi, говорится в заявлении министерства иностранных дел страны.

«Малайзия следит за ситуацией в Джамму и Кашмире. Малайзия имеет тесные дружеские отношения как с Индией, так и с Пакистаном» , — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Также в заявлении малазийского МИД подчеркивается, что соседи должны возобновить диалог и переговоры, чтобы попытаться нащупать почву для будущей дружбы.

Как передавало ИА REGNUM, ранее власти Индии приняли решение лишить штат Джамму и Кашмир особого статуса, что вызвало бурю возмущения со стороны Пакистана, поддерживающего регион, который тяготеет к Исламабаду.

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