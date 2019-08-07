Киев, 7 августа 2019, 10:49 — REGNUM
В существовании военной прокуратуры Украины нет необходимости, заявил заместитель главы офиса президента Украины Руслан Рябошапка 6 августа в эфире телеканала «24».
Рябошапка отметил, что главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, напротив, настаивает на создании полной военной вертикали — военных судов, военной юстиции, но он выступает против этого.
Чиновник рассказал, что на Украине планируется масштабная реформа прокуратуры, включая изменения работы офиса генерального прокурора, а также всех органов прокуратуры. Также планируется создать новый механизм отбора прокуроров в местные прокуратуры.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Рябошапка обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским возможность назначения на должность генерального прокурора Украины. Позже он охарактеризовал свои шансы как 50 на 50.
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