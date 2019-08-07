Киев, , 10:49 — REGNUM

В существовании военной прокуратуры Украины нет необходимости, заявил заместитель главы офиса президента Украины Руслан Рябошапка 6 августа в эфире телеканала «24».

"Не думаю, что в этом есть необходимость. Думаю, что военная прокуратура будет одной из систем, которая будет подлежать изменениям… Моя позиция в том, что я не вижу необходимости в существовании военной прокуратуры», — рассказал он.

Рябошапка отметил, что главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, напротив, настаивает на создании полной военной вертикали — военных судов, военной юстиции, но он выступает против этого.

Чиновник рассказал, что на Украине планируется масштабная реформа прокуратуры, включая изменения работы офиса генерального прокурора, а также всех органов прокуратуры. Также планируется создать новый механизм отбора прокуроров в местные прокуратуры.

«Мы хотели бы, чтобы в эту профессию зашло побольше людей, которые не имеют прокурорского опыта», — подчеркнул Рябошапка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Рябошапка обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским возможность назначения на должность генерального прокурора Украины. Позже он охарактеризовал свои шансы как 50 на 50.

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