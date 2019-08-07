Москва, , 10:46 — REGNUM

Сирийская арабская армия в ходе своего очередного этапа наступления на севере провинции Хама добилась первого успеха. Был взят город Арбин. Это произошло вечером 6 августа 2019 года, сообщает новостной ресурс Al-Masdar News.

По данным военного источника издания, первая попытка взять город оказалась неудачной. Только в результате второго штурма в ходе ожесточенного боя Арбин перешел под контроль правительственных сил. Сирийским военным противостояли боевики протурецкой группировки «Джейш аль-Изза» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

С учетом взятия Арбина Сирийская арабская армия теперь переключит свое внимание на ключевой город Заках, который расположен на западном фланге обороны «Джейш аль-Иззы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В Латакии сирийские военные усиленно «обрабатывают» горный город Кабани, оплот джихадистов на северо-востоке этой провинции. Применяется сирийская авиация, ствольная артиллерия и реактивные системы залпового огня, ведется огонь из танков. Как сообщало ИА REGNUM, активно действуют истребители и штурмовики ВКС РФ.

В настоящее время на северо-востоке Латакии действуют две крупные террористические группировки: «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Исламская партия Туркестана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). «Исламская партия Туркестана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в основном состоит из иностранных боевиков, которые воевали на нескольких фронтах на севере Сирии, включая север Латакии и запад Идлиба.