Киев, , 10:45 — REGNUM

Президент Украины Владимир Зеленский проводит совещание с силовиками после гибели четырех украинских боевиков в Донбассе, сообщает7 августа УНИАН.

Отмечается, что совещание проходит в офисе главы государства, на нем присутствуют в том числе начальник Генштаба Руслан Хомчак, представители ключевых подразделений вооружённых сил, секретарь Совета нацбезопасности и обороны страны Александр Данилюк.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский призвал страны — участницы «нормандского формата» (Россия, Германия, Франция, Украина) собраться для возобновления переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе. По его словам, призыв связан с гибелью четырех боевиков ВСУ в Донбассе.

Напомним, ранее в Минобороны Украины заявили, что 6 августа вследствие двух обстрелов украинских позиций в Донбассе были убиты четверо боевиков ВСУ.

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