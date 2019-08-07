Магадан, Магаданская область, , 10:44 — REGNUM

Президент РФ Владимир Путин утвердил новый состав президиума Госсовета в составе восьми глав регионов, передаёт корреспондент ИА REGNUM на основании информации на официальном интернет-портале правовой информации.

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В новый состав из дальневосточных регионов попал глава Якутии Айсен Николаев. Ранее в президиум Госсовета при президенте входил губернатор Магаданской области Сергей Носов. Он остался в самом Госсовете.

Как сообщало ИА REGNUM, ежегодно проходит кадровая ротация в Госсовете при президенте России.