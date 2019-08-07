Тегусигальпа, , 11:26 — REGNUM

Тысячи протестующих вышли на улицы столицы Гондураса во вторник, 6 августа, чтобы призвать президента страны Хуана Орландо Эрнандеса уйти в отставку. Об этом 7 августа передает агентство Reuters.

Хуан Орландо Эрнандес Presidencia El Salvador

Протестующие скандировали лозунги об отставке президента, когда они шли через центр Тегусигальпы к зданию Конгресса.

В конце прошлой недели был опубликован судебный иск, в котором органы прокуратуры США сообщали, что президентская кампания Эрнандеса в 2013 году частично финансировалась деньгами, полученными от наркоторговцев. В документе, поданном в суд Южного округа Нью-Йорка (США), говорится, что кампания Эрнандеса получила $1,5 млн «наркодоходов» и использовала эти деньги для подкупа местных чиновников в обмен на протекцию и завершение общественных работ.

Эрнандес отверг эти обвинения, назвав себя жертвой клеветнической кампании.