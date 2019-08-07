7 августа 2019 | Время чтения 4 мин

Делегация Православной церкви Украины посетила с визитом Ливан. На встрече с лидерами Маронитской католической церкви украинские гости обсудили «сходство государственной и церковной истории Ливана и Украины, которые обе подвергались притеснениям и преследованиям со стороны большого северного соседа». Для маронитов в роли «преследователя» выступала Османская империя. И все это было сказано накануне визита Зеленского в Турцию.

Станислав Стремидловский, , 10:27 — REGNUM

Делегация Православной церкви Украины в составе епископа Одесского и Балтского Павла и ректора Киевской православной богословской академии протоиерея Александра Трофимлюка, как было сообщено 6 августа на официальном сайте ПЦУ, посетила с 30 июля по 2 августа 2019 года Ливан «по приглашению патриарха Маронитской католической церкви — ливанского кардинала Бешары Бутроса эль-Раи и с благословения блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Епифания».

Украинская делегация в гостях у кардинала эль-Раи (в центре) Сайт Православной церкви Украины

Украинские гости, говорится в пресс-релизе, «присутствовали на богослужении по случаю дня памяти учеников преподобного Марона, отшельника Сирийского (которого, кроме Католической, чтит также и Православная церковь). В торжественном богослужении приняли участие почти весь епископат и многочисленное духовенство Маронитской церкви во главе с ее предстоятелем, епископ-помощник Харьковско-Запорожской епархии Римско-Католической церкви на Украине Ян Собило, который также находился с визитом в Ливане, большое количество верующих и гостей. Стоит заметить, что на протяжении всех дней пребывания делегация Православной церкви Украины проживала в замечательных апартаментах патриархии Маронитской церкви, что дало возможность общаться с главой и иерархами этой Церкви и ознакомиться с ее церковно-административной жизнью. В течение следующих дней епископ Павел и протоиерей Александр провели ряд официальных встреч… Делегатов принял маронитский патриарх Антиохийский и всего Востока кардинал Бешар Бутрос эль-Раи в своей летней резиденции в городе Диман».

Вполне можно понять присутствие на праздничном богослужении в честь основателя Маронитской церкви католического епископа с Украины. Ведь ливанские марониты еще со времен первых крестовых походов являются одними из наиболее преданных Святому престолу. Однако мы затрудняемся объяснить то, что вместе с монсеньором Собило на этих мероприятиях оказались представители непризнанной в православном сообществе никем, кроме Константинопольского патриархата, созданной в декабре прошлого года Православной церкви Украины. В этом контексте нам показался интересным следующий эпизод, о котором сообщается на сайте ПЦУ: «Украинские гости имели возможность глубже узнать о сложной и героической истории ливанских христиан, о современном состоянии Маронитской церкви, о ливанской маронитской семье на Украине, о трудностях существования христиан на Ближнем Востоке и тому подобное… Патриарх Бешара Бутрос попросил передать искренние поздравления… Епифанию и пригласил посетить Ливанскую церковь… Делегация общалась с генеральным викарием патриарха архиепископом Полем Набилем аль-Саяхом, отвечающим за внешние церковные связи Маронитской католической церкви. Архиепископ Поль подчеркнул сходство государственной и церковной истории Ливана и Украины, которые обе подвергались притеснениям и преследованиям со стороны большого северного соседа».

Ох уж эти «большие северные соседи». Для украинских этнофилетистов в качестве такового «агрессора» выступает, конечно, Россия. А для ливанских маронитов? Мало сомнений в том, что речь идет об Османской империи, то есть Турции. В силу религиозной ориентации маронитов на Святой престол и политической на Францию турецкие власти были вынуждены терпеть эту Церковь, но когда была возможность устроить ей неприятности чужими руками, то такую возможность не упускали. Наиболее известны инцидент, связанный с резней, которую друзы устроили своим маронитским соседям в Горном Ливане в 1860 году, и антихристианский погром в Дамаске летом того же года. Это дало повод французскому императору Наполеону III предпринять военную интервенцию с целью защиты местного христианского населения от массового уничтожения друзскими повстанцами, которые, как считает ряд историков, действовали при попустительстве османской администрации. Во время Первой мировой войны в 1915 году Горный Ливан столкнулся с «великим голодом», когда треть маронитов погибла или вынуждена была бежать из Ливана, что опять же привело к попыткам назвать происходящее «геноцидом, совершенным османами».

Безусловно, современная Турецкая Республика не может отвечать за эти события. Однако появление темы «притеснений и преследований со стороны большого северного соседа» вряд ли порадует Анкару. Помимо того, сам факт общения делегации Православной церкви Украины с руководством Маронитской католической церкви косвенно бросает тень на Святой престол, который выдерживает отстраненность от религиозного конфликта на Украине. Наши собеседники из числа католических экспертов обращают внимание в этой связи на то, что марониты, как и Украинская греко-католическая церковь, являются Церковью sui iuris («своего права»), что периодически демонстрируется Ватикану. По их мнению, «вероятно, и сейчас есть какие-то напряжения», например, связанные «с различием позиции по Израилю (марониты — это единственная произраильская Церковь в регионе) и по Палестине». И свою «независимость» демонстрирует Киеву также ПЦУ. Причем в тот момент, когда президент Украины Владимир Зеленский отправляется с визитом в Турцию (7−8 августа). Похоже, что вольно или невольно делегаты Православной церкви Украины в Ливане поставили подножку Зеленскому, которому предстоят сложные переговоры с турецкими властями.