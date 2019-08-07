Казань, , 10:26 — REGNUM

Больше всего средств на предвыборную кампанию в Госсовет Татарии, который избирается 8 сентября 2019 года, оказалось в фонде отделения «Единой России» и большая часть из них — это пожертвования коммерческих компаний. Скромнее всех избирательный фонд у «Коммунистов России» — 6,6 тыс. рублей, а показатели ЛДПР пока неизвестны. Центризбирком Татарии обнародовал данные о поступлении средств в избирательные фонды избирательных объединений и расходовании этих средств на начало августа 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По данным из отчёта избиркома РТ, у единороссов фонд на 1 августа составлял 46,5 млн рублей, из которых 20,5 млн рублей — это пожертвования юрлиц, которые превышают сумму 25 тыс. рублей. Из общей суммы израсходовано 7,281 млн рублей. Справедливороссы подали данные о 3,957 млн рублей, но данных о крупных пожертвованиях нет. Известно, что партия израсходовала уже 3,364 млн рублей. КПРФ указала данные по объёму фонда в районе 800 тыс. рублей, из которых 574,64 тыс. рублей уже израсходовано.

«Партия Роста» собрала 20 тыс. рублей, израсходовав 13,65 тыс. рублей, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» — 10 тыс. рублей (6,74 тыс. рублей израсходованы), а «Коммунисты России» — 6,6 тыс. рублей.

Напомним, 8 сентября 2019 года в Татарии жители будут выбирать новый состав Госсовета, половина из которого, а именно 50 человек — по спискам политпартий, а ещё 50 — по одномандатным округам. Всего в качестве кандидатов выдвинулись 438 человек. ЦИК РТ зарегистрировал списки семи политических партий, от которых идут почти 240 претендентов. Ещё 236 — это одномандатники, среди которых также не мало партийных.

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