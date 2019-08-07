Тегеран, , 11:07 — REGNUM

Представитель иракского шиитского ополчения «Харакат аль-Нуджаба» Наср аль-Шаммари заявил, что ополченцы свергнут любое правительство Багдада, которое выступит против Ирана. Об это 6 августа сообщает иранское агентство ABNA.

Заявление было сделано во время визита аль-Шаммари в Иран в процессе переговоров с высокопоставленным иранским политиком Саидом Джалили, ранее занимавшим пост секретаря Совета национальной безопасности страны.

«Американцы знают, что если какое-либо иракское правительство предпримет шаги против Ирана, оно будет свергнуто в течение нескольких недель» , — подчеркнул шиитский лидер.

Напомним, после вторжения вооруженных сил США в Ирак в 2003 году, которое привело к свержению и казни президента страны Саддама Хусейна, власть в стране получили представители шиитского большинства.

Религиозная близость нового руководства Ирака с шиитским Ираном обуславливает тесное двустороннее сотрудничество. Несмотря на это умеренные шиитские силы пытаются лавировать между Вашингтоном и Тегераном, что вызывает противоречия между шиитскими ополчениями, лояльными исламской республике.

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