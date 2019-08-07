Тегеран, 7 августа 2019, 11:07 — REGNUM
Представитель иракского шиитского ополчения «Харакат аль-Нуджаба» Наср аль-Шаммари заявил, что ополченцы свергнут любое правительство Багдада, которое выступит против Ирана. Об это 6 августа сообщает иранское агентство ABNA.
Заявление было сделано во время визита аль-Шаммари в Иран в процессе переговоров с высокопоставленным иранским политиком Саидом Джалили, ранее занимавшим пост секретаря Совета национальной безопасности страны.
Напомним, после вторжения вооруженных сил США в Ирак в 2003 году, которое привело к свержению и казни президента страны Саддама Хусейна, власть в стране получили представители шиитского большинства.
Религиозная близость нового руководства Ирака с шиитским Ираном обуславливает тесное двустороннее сотрудничество. Несмотря на это умеренные шиитские силы пытаются лавировать между Вашингтоном и Тегераном, что вызывает противоречия между шиитскими ополчениями, лояльными исламской республике.
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