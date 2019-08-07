Пекин, , 10:31 — REGNUM

В конце августа представители министерств иностранных дел Южной Кореи, Китая и Японии проведут встречу по вопросам денуклеаризации КНДР. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, встреча представителей МИДа пройдет в пригороде Пекина до 21 августа.

Как сообщили представители министерства иностранных дел Южной Кореи, на данный момент представители трех стран обсуждают вопросы проведения трехсторонней встречи, точная дата проведения пока не известна.

По предварительным данным, министр иностранных дел Южной Кореи Кан Кён Хва обсудит с коллегами из Китая и Японии Ван И и Таро Коно недавние запуски баллистических ракет военными КНДР, а также меры по осуществлению денуклеаризации Корейского полуострова.