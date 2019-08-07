Токио, , 10:16 — REGNUM

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи с главой Пентагона Марком Эспером подчеркнул прочность военного альянса Токио и Вашингтона, сообщает 7 августа Kyodo.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Союзнические узы Японии и Америки крепки как никогда раньше», — сказал Абэ, добавив, что Япония и дальше будет «укреплять сдерживающую мощь японо-американского альянса».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что Япония имеет полное право обеспечивать свою безопасность, но её военное сотрудничество с США вызывает в Москве озабоченность.

Читайте также: Путин: Военный альянс США и Японии вызывает наше беспокойство