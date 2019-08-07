Берлин, , 10:13 — REGNUM

Частный детектив из Германии Йозеф Реш может предложить России, Малайзии и другим странам свою информацию о причинах крушения малайзийского «Боинга» на Украине в 2014 году. Материалы будут преданы огласке, если международное следствие во главе с прокуратурой Нидерландов вновь проигнорирует их, сообщил детектив РИА Новости.

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Реш уже пытался передать материалы о трагедии Совместной следственной группе (ССГ) при условии, что они будут раскрыты в присутствии журналистов, однако получил отказ. Детектив предпримет ещё одну попытку, а в случае неудачи предложит информацию другим странам.

«Это будет обнародование, с любым государством, которое будет участвовать», — заявил Реш.

Детектив утверждает, что располагает данными о причинах авикатастрофы, именами виновных, а также снимками с американских спутников. Назвать ответственных за трагедию сразу он отказался.

Как сообщало ИА REGNUM, жертвами крушения малайзийского «Боинга» под Донецком стали 298 человек.

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