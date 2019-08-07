Москва, , 09:50 — REGNUM

Есть опасения, что замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Украины Георгия Тука могут обвинить в пособничестве России после призывов к смене мирового порядка, заявил корреспонденту ИА REGNUMавтор телеграмм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

«Это может произойти потому что Тука полностью повторил тезисы президента России Владимира Путина о разрушении мировой системы безопасности и отказа от соблюдения некоторыми западными странами международных норм», — пояснил политолог.

Однако все гораздо прозаичнее: Тука, как член старой команды Петра Порошенко пытается понравиться новому президенту Украины Зеленскому, видя намерения последнего ускорить проведение встречи в Норомандском формате.

«Огромная власть, которую получил Зеленский неизменно приведет к чистке государственного аппарата Украины и уголовному преследованию многих чиновников. И их главная задача сегодня — обеспечить себе безопасность, даже рискуя прослыть пророссийским политиком», — считает Баширов.

Как сообщало ИА REGNUM, замминистра по вопросам «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что глобальному сообществу для выхода из кризиса необходимо построить новый миропорядок.

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