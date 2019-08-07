Женева, Швейцария, , 09:39 — REGNUM

Ужесточение наказания за несанкционированный заход в территориальные воды и порты частных морских судов в Италии вызвало обеспокоенность в Управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), об этом на брифинге в Женеве заявил официальный представитель УВКБ Чарли Яксли.

«Введение финансовых или других штрафов для капитанов кораблей может подорвать деятельность частных судов по спасению на море», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее парламент Италии утвердил новую версию закона о безопасности и миграции.

Новая версия закона, в частности, предусматривает дополнительные ограничения для перевозчиков мигрантов. Штрафы для них возрастут до 1 млн евро, также власти Италии получили право конфисковывать корабли, на которых осуществляются перевозки.

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