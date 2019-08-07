Мосул, Ирак, , 09:41 — REGNUM

Военнослужащие Соединенных Штатов проводят патрулирование улиц иракского Мосула, об этом 7 августа сообщает BasNews.

На видео, опубликованном изданием, можно заметить десятки американских бронетранспортеров, расположившихся на центральной улице города. За последние месяцы это первое появление вооруженных сил США в одном из крупнейших городов Ирака.

Причиной увеличения военной активности стали разногласия между правительством страны и шиитскими ополченцами «Хашд аш-Шааби», которым было приказано покинуть регион.

Напомним, ранее шиитские ополченцы перекрыли ряд магистралей в городе в знак протеста против решения Багдада.

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