Вашингтон, , 09:19 — REGNUM

Встреча президентов США и Румынии Дональда Трампа и Клауса Йоханниса состоится в Вашингтоне 20 августа. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

Американский и румынский лидеры обсудят возможные ответы на вызовы, с которыми обе страны сталкиваются в сфере безопасности. В повестку встречи включены вопросы «продвижения справедливой торговли и энергетического партнёрства».

Встреча Трампа и Йоханниса приурочена к «важным годовщинам»: 30-летию антикоммунистического восстания в Румынии, в результате которого был свергнут президент Николае Чаушеску, и 15-летию вступления этой страны в НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 ноября 2019 года в Румынии пройдут очередные президентские выборы. Вероятным фаворитом гонки считается действующий глава государства.

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