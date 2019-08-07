Душанбе, , 09:13 — REGNUM

Посол Украины Василий Серватюк вручил копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Таджикистана Зохиру Саидзода, сообщили в пресс-службе МИД туркестанской республики.

По итогам церемонии вручения документов стороны обсудили перспективы развития двусторонних отношений, а также сотрудничество Душанбе и Киева в рамках международных организаций. Саидзода поздравил Серватюка с назначением на должность и пожелал успехов.

Напомним, 31 июля президент Таджикистана Эмомали Рахмон принял верительные грамоты у вновь назначенных послов Индии, Пакистана, Великобритании, Грузии, Южной Кореи, Боснии и Герцеговины, Колумбии, Австралии и Эфиопии.

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