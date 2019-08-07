Цхинвал, , 09:08 — REGNUM

Задержание в Южной Осетии в июле четырех граждан республики по подозрению в шпионаже в пользу Грузии стало результатом совместной работы югоосетинских и российских спецслужб. Об этом 6 августа сообщил журналистам ТАСС президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.

Бибилов отметил, что работа по сбору материалов и доказательной базы, касающейся противоправной деятельности задержанных велась в течение года. По словам президента, один из задержанных уже дает признательные показания. По версии следствия, Липин передавал спецслужбам Грузии разведданные, которые грузинская армия использовала в том числе в ходе боевых действий в августе 2008 года.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 8 июля спецслужбы Южной Осетии задержали супругов Сергея и Нанули Липиных, а также братьев Христофора и Рудольфа Тедеевых по по подозрению в измене родине и шпионаже в пользу Грузии. 12 июля Липины признались в передаче спецслужбам Грузии сведений военного, политического и экономического характера в ущерб безопасности Южной Осетии.

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