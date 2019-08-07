Вашингтон, , 09:13 — REGNUM

Израильское газовое месторождение «Левиафан» может коренным образом изменить отношения между Израилем и остальным миром, заявили эксперт из канадского Университета святого Франциска Ксаверия Джейми Левин и представитель калифорнийского Колледжа Помона Мечислав Бодужински в статье для издания The Foreign Policy.

«Левиафан» может сыграть переломную роль с точки зрения отношений между Израилем и остальным миром, включая вопрос об отношении иностранных правительств к продолжающейся израильской оккупации палестинских территорий», — заявили эксперты.

Напомним, израильское газовое месторождение «Левиафан» было открыто в 2004 году. Оно является одним из крупнейших газовых месторождений в Средиземном море, запасы которого оцениваются в 450 млрд кубометров. По разным оценкам, запасов «Левиафана» хватит, чтобы удовлетворить энергетические потребности Израиля в течение следующих 40 лет.

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