Вашингтон, , 09:20 — REGNUM

Запуск израильского газового месторождения «Левиафан» может позволить Израилю повлиять на расстановку сил в ЕС, укрепив позиции европейского произраильского лагеря, заявили эксперт из канадского Университета святого Франциска Ксаверия Джейми Левин и представитель калифорнийского Колледжа Помона Мечислав Бодужински в статье для издания The Foreign Policy.

«Вполне вероятно, что, если бы Израиль стал важным источником поставок СПГ в Германию, Берлин более прочно вошёл бы в произраильский лагерь, тем самым существенно изменив баланс про‑ и антиизраильских сил на континенте», — заявили авторы статьи.

По мнению экспертов, даже частичная замена российских поставок газа на израильские может привести к ослаблению давления ЕС на Израиль по вопросам, касающимся прав человека.

Напомним, ожидается, что первые поставки газа с месторождения «Левиафан» — одного из крупнейших газовых месторождений в Средиземном море — начнутся в конце 2019 года. После запуска месторождения Израиль планирует поставлять в Египет не менее 350 кубических футов природного газа в сутки.

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