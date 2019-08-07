Вашингтон, 7 августа 2019, 09:04 — REGNUM
Европейский союз в конечном итоге может столкнуться с «полномасштабным тупиком», учитывая тот факт, что национальные европейские лидеры в последние годы продемонстрировали меньшую способность к выработке единой позиции, заявил журналист Леонид Бершидский в статье для издания Bloomberg.
Бершидский также добавил, что популярность Европейского союза среди его граждан подскочила до самого высокого уровня за последнее десятилетие, однако доверие к национальным европейским правительствам продолжает падать. По мнению журналиста, данную ситуацию можно рассматривать в качестве определённого послания национальным лидерам, которые не желают делиться властью или демократической легитимностью.
Напомним, согласно результатам недавнего социологического опроса, проведённого Европейским парламентом, около 45% европейских граждан положительно относятся к ЕС. При этом, 61% респондентов оптимистично смотрят на будущее ЕС, а 56% — считают, что их голос имеет значение в ЕС.
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