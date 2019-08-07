Вашингтон, , 09:04 — REGNUM

Европейский союз в конечном итоге может столкнуться с «полномасштабным тупиком», учитывая тот факт, что национальные европейские лидеры в последние годы продемонстрировали меньшую способность к выработке единой позиции, заявил журналист Леонид Бершидский в статье для издания Bloomberg.

«Национальные лидеры — это довольно пёстрая и капризная группа. В последние несколько лет им всё реже удавалось прийти к единому мнению. Учитывая то, что власть Европейской комиссии проистекает почти исключительно из решений европейских национальных лидеров, а фрагментированный Европарламент оказался в стороне, процесс выработки компромисса и медленный прогресс блока могут оказаться в полномасштабном тупике по каждому отдельному вопросу, решение которых могло бы продвинуть европейский проект вперёд», — считает Бершидский.

Бершидский также добавил, что популярность Европейского союза среди его граждан подскочила до самого высокого уровня за последнее десятилетие, однако доверие к национальным европейским правительствам продолжает падать. По мнению журналиста, данную ситуацию можно рассматривать в качестве определённого послания национальным лидерам, которые не желают делиться властью или демократической легитимностью.

Напомним, согласно результатам недавнего социологического опроса, проведённого Европейским парламентом, около 45% европейских граждан положительно относятся к ЕС. При этом, 61% респондентов оптимистично смотрят на будущее ЕС, а 56% — считают, что их голос имеет значение в ЕС.

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