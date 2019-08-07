Пекин, , 09:02 — REGNUM

Американская Индо-Тихоокеанская стратегия США в конечном итоге может привести к хаосу в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), заявил эксперт Янь Юньмин в статье для издания The Global Times.

«Страны региона понимают, что слепое следование Индо-Тихоокеанской стратегии США в конечном итоге приведёт не только к региональному хаосу, но также причинит ущерб их собственным национальным интересам», — заявил Юньмин.

Юньмин также добавил, что американские ракеты, если они всё же будут развёрнуты в АТР, будут представлять военную угрозу для России, Китая и других региональных держав, а также разрушат существующий баланс в сфере региональной безопасности.

Напомним, ранее министр обороны США Марк Эспер заявил, что Соединённые Штаты могут развернуть в Азии ракеты средней дальности наземного базирования. Через несколько дней после заявления Эспера премьер-министр Австралии Скотт Моррисон исключил возможность развёртывания данных ракет на австралийской территории.

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