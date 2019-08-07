Екатеринбург, , 09:00 — REGNUM

Экс-сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб стал советником уральского миллиардера Дмитрия Пумпянского. Об этом сообщил источник ЕАН.

Чиновник также будет консультировать генерального директора группы «Синара» Михаила Ходоровского (Пумпянский является президентом «Синары»).

Якоб, уверяет СМИ, не хочет возвращаться к активной политической жизни и оперативному руководству, предпочитая этому стратегическое консультирование. Нынешняя должность — его личный выбор, уверен источник.

Напомним, Александр Якоб возглавлял администрацию Екатеринбурга с конца 2010 года по 2018 год. В сентябре 2018 года экс-чиновника наградили званием «Почётный гражданин Свердловской области».

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