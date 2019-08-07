Бишкек, , 08:52 — REGNUM

Временный поверенный в делах посольства Белоруссии в Киргизии Сергей Иванов вызван в министерство иностранных дел Киргизии, сообщили 7 августа в пресс-службе МИД республики.

Александр Лукашенко и Курманбек Бакиев Gov.by

Представители киргизского МИД вручили белорусскому дипломату ноту протеста в связи с официальными публичными контактами президента Белоруссии Александра Лукашенко с бывшим главой Киргизии Курманбеком Бакиевым.

Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что использование государственной символики Киргизии на подобных встречах категорически недопустимо. Кроме того, упоминание о киргизско-белорусской дружбе при встрече с Бакиевым не отвечает принципам сотрудничества.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко провел в минском Дворце Независимости встречу с бывшим президентом Киргизии Курманбеком Бакиевым. Информация была опубликована на сайте белорусского лидера.

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