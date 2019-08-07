Киев, 7 августа 2019, 08:58 — REGNUM
Бывший руководитель предвыборной кампании президента США Дональда Трампа Пол Манафорт не расписывался в так называемой «амбарной книге Партии Регионов», заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко 6 августа в эфире радио «Новое время».
Он подчеркнул, что иные доказательства вины Манафорта существуют.
Напомним, суд США приговорил Манафорта к 7,5 годам тюрьмы за сокрытие десятков миллионов долларов, полученных за время сотрудничества политтехнолога с беглым президентом Украины Виктором Януковичем.
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