Цхинвал, , 08:44 — REGNUM

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил журналистам, что 95% граждан республики имеют российские паспорта. По мнению Бибилова, это является необходимостью. Об этом сообщает информагенство Рес.

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Как отметил президент республики, имея российские паспорта, жители Южной Осетии получают образование, передвигаются по миру. Одновременно наличие российских паспортов, по мнению президента свидетельствует о том, что осетины считают Россию своей исторической родиной.

Бибилов напомнил, что Осетия, как единое государство, вошла в Российскую империю за десятилетия до грузинских княжеств.

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