Цхинвал, 7 августа 2019, 08:44 — REGNUM
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил журналистам, что 95% граждан республики имеют российские паспорта. По мнению Бибилова, это является необходимостью. Об этом сообщает информагенство Рес.
Как отметил президент республики, имея российские паспорта, жители Южной Осетии получают образование, передвигаются по миру. Одновременно наличие российских паспортов, по мнению президента свидетельствует о том, что осетины считают Россию своей исторической родиной.
Бибилов напомнил, что Осетия, как единое государство, вошла в Российскую империю за десятилетия до грузинских княжеств.
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