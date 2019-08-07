Лилонгве, , 08:34 — REGNUM

Сотни жителей Малави собрались на улицах крупных городов страны, чтобы потребовать отставки главы избирательной комиссии Джейн Ансах, передает ВВС Africa.

Коалиция правозащитников, которая организовала акцию протеста, обвиняет Ансах в том, что она оказывала содействие фальсификации майских выборов президента, в ходе которых Питер Мутарика был переизбран на второй срок.

Со своей стороны Избирательная комиссия настаивает на том, что выборы были свободными и справедливыми и опровергает любые обвинения в фальсификации результатов.

Несколько автомобилей были подожжены, а магазины разграблены во время столкновений с силами безопасности в столице страны Лилонгве 6 августа. Протесты также были массовыми в коммерческой столице Малави, Блантайре.

Это четвертая широкомасштабная акция протеста после майских выборов, сообщают журналисты. Предыдущие демонстрации были жестоко подавлены, так как правительство объявило, что у полиции нет возможности управлять ими.