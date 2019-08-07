Банжул, , 08:18 — REGNUM

В Гамбии выпустили новые банкноты с изображением национальных птиц, которые заменят портреты бывшего президента страны Яхьи Джамме, передает ВВС Africa.

Глава Центробанка Бакари Джамме представил действующему президенту страны Адаме Барроу копии новых банкнот перед их выпуском через коммерческие банки, начиная со вторника, 13 августа.

В качестве национальной валюты Гамбия использует даласи, которая была в обращении с момента обретения страной независимости в 1965 году. Нынешний перевыпуск также предусматривает полный пересмотр номиналов, которые теперь будут включать 5, 10, 20, 50, 100 и 200 даласи.

Валюты с изображением президента Джамме были напечатаны в 2015 году, а в 2018 году Центральный банк объявил о том, что постепенно прекращает выпуск этих банкнот. Правление Джамме закончилось, когда президент Адама Барроу вступил в должность после победы на выборах в декабре 2016 года. Смена валюты происходит на фоне создания Комиссии по установлению истины, примирению и репарациям (TRRC), которая расследует нарушения прав человека, совершенные во время 22-летнего правления Джамме, включая сообщения о внесудебных разбирательствах, убийствах, пытках и произвольных задержаниях.